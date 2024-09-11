Geçtiğimiz günlerde, Manisa FK’dan ayrılıp Antalyaspor’la anlaşan ancak FİFA tarafından Antalyaspor’a verilen transfer yasağı cezası nedeniyle transferi resmiyet kazanamayan Çorumlu futbolcu Alp Ada Abay, resmen Akdeniz ekibinde.

Anne ve babası Çorumlu olan Alp Ada Abay, 11 Mayıs 2006’da, Ankara’da dünyaya geldi. Futbola ilgisi nedeniyle, Gençlerbirliği’nin 7-11 yaş grubunda ilk futbol eğitimini aldı. 2017’de Gençlerbirliği’nde filiz lisansı çıktı. Aynı yıl, öğretmen olan anne ve babasının tayinlerinin İzmir’e çıkması üzerine Göztepe’ye amatör olarak transferi gerçekleşti. Aile daha sonra Manisa’ya taşındığı için 2021-2022 sezonunun ara transfer döneminde 1.Lig ekibi Manisa FK’nın altyapısına transfer oldu.

Geçen sezon, Manisa FK’nın U19 Elit B Ligi’nde 14 maçta forma giydi.

Ligin son haftalarında, A takımla antrenmanlara katılan Alp Ada, Manisa FK’nın 11 Mayıs 2024’te, Şanlıurfaspor’la deplasmanda oynadığı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi maçında, 24 numaralı formasıyla 46.dakikada oyuna girdi ve yarım devre görev yaptı.

18 yaşındaki Çorumlu sol bek, Manisa FK’nın bu sezon başı hazırlık dönemindeki ilk iki etap kamp çalışmalarında yer aldı. Yabancı transferler nedeniyle “Gelişimin için maç oynaman lazım, o yüzden kendine takım bul” denilmesi ve okul hayatını Antalya’da sürdürmek istemesi üzerine Antalya’ya gitti.

Antalyaspor’un U19 takımına transferi için başlayan süreçte, lisans için tüm işlemler tamamlandı ve Antalya ASKF’ye lisans başvurusu için evraklar 13 Ağustos’ta teslim edildi. Ancak, Antalyaspor’a 14 Ağustos’ta FİFA tarafından transfer yasağı getirilince Alp Ada’nın da lisansı çıkartılamadı.

Antalyaspor’un A takımı ile antrenmanlara devam eden ve teknik direktör Alex de Souza’nın gözüne girmeyi başaran Alp Ada, Akdeniz ekibinin transfer yasağının kaldırılması üzerine lisans işlemleri tamamlandı ve lisansı çıktı.

Artık resmen Antalyasporlu olan Çorumlu futbolcunun A takımla antrenmanlara devam edeceği belirtildi.

Alp Ada, akademi liglerinde 53, 1.Lig’de 1 olmak üzere 54 karşılaşmada görev yaptı 1 gol atarken, yüksek top tekniği ve güçlü fiziği ile de dikkat çekiyor. Çorumlu futbolcu, U19 Milli Takımı’nın 29 Temmuz-3 Ağustos 2024 tarihlerinde Erzurum’da yapılan gelişim kampında da yer aldı.