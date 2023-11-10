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Çorum Alperen Ocakları Filistin’de kadın, çocuk demeden sivil katliamlarda bulunan terör devleti İsrail’e tepki gösterdi.

Eşref Hoca Caddesi üzerinde yeni açılan bir marketin önünde toplanan Alperenler, temsili olarak kucaklarında kefenli bebek cesetlerini marketin önüne koydular.

Protesto sırasında açıklama yapan Çorum Alperen Ocakları Başkanı İnan Aktaş; “Bugün buraya getirdiğimiz kanlı kefenlerde, Filistin’de öldürülen bebeklerin cenazeleri vardır. Bu bebeklerin kanı, katil İsrail’in eliyle birlikte onların bu vahşetine destek olan herkesin eline bulaşmıştır. Bu katliamın katili sizlersiniz, bu bebeklerin kanı sizin ellerinizdedir. Bizler Çorum’da katil istemiyoruz. Filistin’de yaşanan acıyı yüreğinde hisseden kim varsa, katillere bizim paralarımızla mermi taşıyanların yanında olmamaya, alışveriş yapmamaya davet ediyoruz. Biz sizler gibi katil değiliz, katil sever hiç değiliz. Sizlerin tescilli katilliğinize de azla sessiz kalmayacağız. Müslümanların izzetini korumak için canının ortaya koyan Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve biz de Çorum’daki Okçular Tepesi’ni hiçbir zaman boş bırakmayacağız. İsrail’e destek veren her kim varsa, bilsin ki bizim intikam listemizdedir. Korkmayın biz sizin gibi katil değiliz, silah çekip vurmayız, bomba atıp öldürmeyiz. Fakat bu haklı davamızdan asla vazgeçmeden, bu memleketi size dar etmeyi de biliriz. Hukuktan doğan her türlü hakkımızı kullanarak, karşınızda duracağız, eylemlerimiz devam edecek. Siz, bu kadar katil sevici olacaksınız, İsrail’in yaptığı tüm katliamların arkasında duracaksınız ve sonra da çıkıp bu Müslüman memleketinde gözümüzün içine baka baka hiçbir şey olmamış gibi mağaza açacaksınız. Öyle yağma yok. Kim ne yapıyorsa, karşılığını görmeye kendini hazırlasın. Bizler Alperen gençliği olarak tüm Çorumluları katil destekçilerinin karşısında amasız ve fakatsız durmaya davet ediyoruz. Hazreti İbrahim’i ateşine su taşıyan karınca gibi safımızı Hak’tan yana koyacağız” ifadelerini kullandı.

TEKBİR GETİREREK SLOGAN ATTILAR

Tekbir getirerek sloganlar atan Alperenler, basın açıklamasının ardından protesto eylemini bitirdiler.