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Pazar günü Ahlatcı Çorum FK deplasmanında 3-0 mağlup olan Altay’da fatura maçın hakemine kesildi. Kulüp sosyal medya hesabından kulüp Başkanı Murat Pervane tarafından yapılan açıklamada Çorum FK maçında akıl almaz hakem kararlarının sonuca gölge düşürdüğü belirtildi.

Maçın ilk dakikalarında Altay’lı futbolculara gösterilen çok basit sarı kartlar ile oyun dirençlerinin kırıldığını belirten Murat Pervane ‘Maçın 23. dakikasında kaleci ile başbaşa pozisyonda Eren Erdoğan rakibi tarafından arkadan düşürüldü, penaltı ve kırmızı kart beklerken oyun devam ettirildi.

Özgür Özkaya’ya rakibinin direk dizini ve bileğine aynı anda sert müdahelesi direk kırmızı kart gösterilmesi gerekirken sarı kart ile geçiştirildi. En iyimser ihtimalle müsabaka hakeminin formsuz olduğunu pozisyonları iyi süzemediğini düşünmek istiyoruz. Bu pozisyonları VAR odasında izleyen hakemler nasıl bu pozisyonlara müdahele etmezler anlamakta zorluk çekiyoruz

Altayspor puan cetvelindeki sıralamada ve puan toplamından bağımsız olarak her zaman her maça kazanmak için çıkacaktır. Sezon başından günümüze bir çok müsabakada hakemlerin takdir haklarının neredeyse tamamı rakiplerimiz lehine kullanmasının sebebini anlamakta zorluk çekiyoruz.

Kulüp olarak var olma mücadelesi verdiği şu günlerde müsabakalarda bu kadar fazla bariz hata yapılmasını anlamıyorum. Bazı kulüpler içih yada kulübün aleyhine karar vermek için VAR protokolü hemen devreye girerken lehimize karar verilmesi gereken pozisyonlarda var devreye girmemektedir.

Tüm yetki ve sorumluları göreve davet ediyor müsabakaların adil yönetilmesinin sağlamalarını ivedi olarak talep ediyorum. Benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için konunun Federasyon ve MHK nezdinde takipcisi olacağız’ dedi.