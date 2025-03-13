Altınokta Körler Derneği Çorum Şubesi geleneksel olarak düzenlediği iftar programını bu yılda gerçekleştirdi.

Çorum Belediyesi Mimar Sinan Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar yemeğine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Altınokta Körler Derneği Genel Başkanı Yusuf Dugan, Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı, dernek üyeleri ve aileleri katıldı.

Görme engelli bireylerin Braille alfabesi ile okudukları Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilahiler söylendi.

Programda katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Şube Başkanı Şaban Kabakçı, Ramazan ayının önemine değinerek, rahmet, mağfiret, birlik, beraberlik ve bizi biz yapan değerleri hatırlayacağımız bir ay olduğunu, yardımlaşma ve dayanışmalarla dolu bu müstesna aya hep birlikte girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.