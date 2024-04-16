Çorum Badmintonunun şampiyon çocuğu Mehmet Can Töremiş başarılarına bir yenisini ekledi.

Töremiş Hırvatistan’da çift erkeklerde finalde kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

11-14 Nisan tarihlerinde Hırvatistan’ın Dubrovnk şehrinde yapılan Croatia Valamar Junior Open 2024 Turnuvasında milli takımda çift erkekler kategorisinde mücadele eden Mehmet Can Töremiş partneri Buğra Aktaş ile birlikte mücadele etti.

İlk turda ev sahibi ülkenin sporcularını yenen Töremiş ve Aktaş ikinci turda ise Portekizli rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek final maçında milli takımdan arkadaşları Arda Doğac Atan ve Veysel Taşdemir’i yenen Töremiş ve Aktaş yarı finale yükseldi.

Yarı final maçında Ukrayna’dan Danil Seedov, Vladyslav Stepanchenko ile karşılaştı ve rakiplerini 21-19, 21-14’lük setlerle 2-0 yenerek finale yükseldiler.

Finalde ise Endonezya’dan Muhammed Baqir Al Hanif ve Ali Faathin Rayhan ile karşılaşan Mehmetcan Töremiş ve partneri ilk seti 21-17 verdi.

İkinci sette nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu ve bu setide uzatmada 23-21 alan Endenozya çifti şampiyon olurken Mehmet Can Töremiş ve Buğra Aktaş ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Osmancık Barış Boyar Badmintan Akademi kulübü antrenörü Eren Murat Güngör Mehmet Can Töremiş ve milli takım sporcularını başarılı performanslarından dolayı tebrik etti.