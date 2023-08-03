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Altın fiyatlarındaki düşüşün ardından Çorum’da vatandaşlar kuyumcuların yolunu tuttu.

Çorum’da gram altın 1700 liradan işlem görerken, İstanbul’da ise gram altın 1680 liradan işlem görüyor.

Geçtiğimiz günlerde 1750 liraya kadar yükselen gram altının, 1700 liraya kadar düşmesi altın yatırımcılarının iştahını kabarttı.

Yıl sonunda 2 bin lirayı geçmesi beklenen altının 1700 liraya kadar düşmesini fırat bulan yatırımcılar, altına yöneldi.

Altının en güvenilir yatırım aracı olarak gören vatandaşlar, kuyumcularda yoğunluk oluştrdu.

Gram altındaki bu düşüşün bir alım fırsatı olduğunu ifade eden uzmanlar, gram altındaki düşüşün kalıcı olmayacağını söylüyor.

Uzmanlar bu altın alım fırsatını yatırımcının kaçırmaması gerektiğini ifade ediyor.