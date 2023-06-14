FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Ömer Karslı’nın yaptığı Altın Kepçe Ev Yemekleri, 3’ncü şubesini hizmete açtı.

Osmancık Caddesi Abdibey Camii karşısında Çorum halkının hizmetine giren Altın Kepçe Ev Yemekleri, Saat Kulesi, Sanayi şubesinden sonra üçüncü şubesini Osmancık Caddesi’nde hizmete sundu.

Çorum’un yemek kültürünü değiştirmek amacıyla farklı bir konseptle 5 yıl önce Saat Kulesi şubesini hizmete sunduklarını belirten Ömer Karslı, bugün 3.şubelerini açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

‘MECLİS LOKANTASINDAN BİLE HESAPLIYIZ’

Çorum halkına meclis lokantasından bile daha hesaplı 15 çeşit lezzeti sunduklarını dile getiren Karslı, Altın Kepçe Ev Yemekleri olarak enflasyona inat zam yapmadıklarını ifade etti.

Sulu yemeklerin yanı sıra, tatlı, salata, hoşaf, meyve, içeçek gibi diğer ürünlerde de hizmet verdiklerini aktaran Karslı, kaliteyi ucuza sunduklarını belirti.

Firma olarak ayrıca hijyene de önem verdiklerini belirten Karslı; “Tüm Çorum halkını tüm şubelerimizde yemek yemeye, mutfağımızı kiler ve depolarımızı gezmeye davet ediyorum.” dedi