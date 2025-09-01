Altının gramı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 4 bin 597 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 510 liradan, cumhuriyet altını ise 29 bin 940 liradan satılıyor.

Altının gramı cuma günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 4 bin 561 liradan tamamlamıştı. Yeni haftaya alış ağırlıklı başlayan altının gram fiyatı saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 4 bin 597 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 510 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 940 liradan satılıyor.

Altının onsu ise güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,9 artışla 3 bin 478 dolardan işlem görüyor.

ABD'de açıklanan ekonomik verilerden alınan sinyallerin fiyat artışlarına yönelik endişeleri tekrar gündeme taşımasına karşın, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimallerinin güçlü kalması varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında yüzde 88 ihtimalle faiz indirimi yapacağı tahmin edilirken, bankanın yıl sonuna kadar toplamda iki kez faiz indirimine gideceği öngörülüyor.