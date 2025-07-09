Çorum Belediye Meclisinin Yeniden Refah Partili Üyesi Kadir Boruç, temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Hz. Peygamber’in karikatürünün Leman Dergisinde çizilmesine tepki gösterdi.

Kadir Boruç, konuşmasına Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde şehit düşen 12 askerimize Allah’tan rahmet ailelerine sabır dileyerek başladı.

Çorum Belediyesinin şehrin farklı bölgelerinde yürüttüğü altyapı çalışmalarına değinen Boruç, “Çorum merkezde bir kaç yolda altyapı çalışmaları yapmaktayız. Özellikle belirtmek isterim ki belediyemiz altyapı çalışmalarında gördüğümüz eksikliği söylemek istiyorum. Evet altyapıyı yenilememiz gerekir bunu yaparken de kısa süreli çözümler değil 20 yıl 30 yıl planlama yapılmalı. Örneğin İkbal Evlerde daha önce yaptık bir kaç yıl geçmeden şimdi tekrar kazıp tekrar yapıyoruz. Burada anlatmak istediğimiz gerek altyapı gerek asfaltlama çalışmaları yapılırken uzun vade planlama ile birkez yapalım ve 20 yıl bir daha masraf yapmayalım” dedi.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezlerinde yapılan faaliyetlere gençlerin yeteri kadar katılım sağlayamadığını kaydeden Boruç, “Gençlik Merkezlerine gençlerimiz istenilen düzeyde katılım sağlamıyorlar. Maalesef ülkenin durumu ortada. Gençlerimizin birçoğu işsiz ve bunun en büyük sebepleri donanımlarının olmamasıdır. Okulu bitiriyorlar ama bilgi ve beceri yok. Haliyle özel sektörde iş bulamıyorlar. Kamuya zaten giremiyorlar. Gençlerin donanımlı olup iş bulabilecekleri kurslar açılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.