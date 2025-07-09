Belediye Meclisinin CHP’li Üyesi Müslüm Acar, belediyenin park ve bahçelerde kenelere karşı önlem almasını istedi.

Belediye Meclisinin temmuz ayı toplantısında gündem dışı konuşma yapan Müslüm Acar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ki yolda refüj uzunluğunun yaya geçişlerini zorlaştırdığını ifade ederek, “Özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için yorucu ve tehlike oluşturmaktadır. Gün içerisinde yoğun yaya ve araç trafiğinin yaşandığı bu bölgede vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmesi için gerekli alt yapı bulunmamaktadır. Hastane çevresindeki otoparklar yetersiz gelmektedir. Aracını araba pazarı tarafına bırakan hasta ve hasta yakınları hastaneye geçmek için orta refüjün uzunluğundan dolayı bayağı yol yürümekteler veya tehlikeli bir şekilde refüjün üstünde geçmeye çalışıyorlar. Geçerken yaralanmalar, elbisesini yırtanlar düşenler oluyor. Poliklinikten çıkan hasta ve hasta yakınları yolun karşısına geçmek için, karşıdaki eczanelerden ilacını almak için veya otobüs durağına gitmek için refüj uzunluğundan dolayı yine çok uzun yürüme mesafesi veya refüjün üstünden geçmeye çalışıyorlar. Bahse konu alanda daha önce birçok trafik kazası yaşanmış olup can ve mal güvenliği açısından risk oluşturmaktadır. Mevcut durumun hem hasta ve hasta yakınları açısından hemde hastaneye ulaşmak isteyen yayalar için mağduriyet doğurduğu ortadadır. Buraya asansörlü yaya üstgeçidinin inşa edilmesi elzemdir” dedi.

Acar, İlim Yayma Cemiyeti Kavşağına da dalma yada köprülü geçiş yapılması gerektiğini belirtti.

Kene konusunun son zamanlarda bir hayli gündemde yer aldığını kaydeden Acar, “Gördüğümüz kadarıyla bu yıl geçen yıllara oranla kene popülasyonu bu yıl daha fazla. Kene konusunda özellikle biyolojik mücadelede çok önemli, bu konuda çok yetersiz kaldığımızı belirtmek istiyorum. Geçen 10 gün içinde bir mesire alanında kenelerin görüldüğü sosyal medyalarda paylaşıldı. Halkımızın belediyemizden isteği çocuk parkları, kent parkları, mesire alanların ilaçlanmasıdır” ifadelerini kullandı.