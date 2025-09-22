Çorum'da kaybolan Alzheimer hastası, jandarma ekiplerinin geniş çaplı araması sonucu arazide bulundu.

Çorum merkeze bağlı Ahmetoğlan köyünde Alzheimer hastası Ş.Ö'den haber alamayan yakınları Jandarma ekiplerine haber verdi.

Kayıp ihbarının ardından harekete geçen Jandarma ve AFAD ekipleri arama kurtarma köpekleriyle drone destekli arama-tarama çalışması başlattı.

Kayıp şahıs köye 10 km uzaklıktaki arazide sağ olarak bulunurken, sağlık kontrolleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayıp şahıs durumunun iyi olduğu öğrenildikten sonra ailesine teslim edildi.