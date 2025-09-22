Yarın saat 20:00'da oynanacak Arca Çorum FK-Serikspor maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Ligde geçtiğimiz Cuma günü İstanbulspor'a 3-1 mağlup olarak ilk yenilgisini alan ve Teknik Direktör Tahsin Tam ile yolları ayıran kırmızı siyahlılar, yeni hocası Çağdaş Çavuş yönetiminde ilk maçına çıkıyor.

Hüseyin Eğer yönetiminde Serik maçına hazırlanan kırmızı siyahlılar, Serik maçını kazanarak yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Kırmızı siyahlıların Serikspor mücadelesi TRT Spor ve Beinsports 2 naklen yayınlayacak.