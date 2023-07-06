İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Erdem Kolabaş, yaptığı açıklamalarda tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı ile ilgili işlemlerin yönetmelik ve genelge kapsamında yapılacağını belirtti.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 20. ve 21. maddesinde; tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasına yönelik ceza ve yaptırımların düzenlendiğini kaydeden Erdem Kolabaş, konu ile ilgili bir açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığınca kanun ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına açıklık getirmek ve ülke genelinde uygulama birlikteliğini sağlamak için 09.05.2023 tarihinde 2023-6 Sayılı Genelge’nin yayınlandığını ifade etti.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne intikal eden şikâyet dilekçelerine istinaden kanun kapsamında iş ve işlemlerin yürütüldüğünü ve idari para cezaları uygulanıp, izinlendirmeye başvurmayanlar veya izinlendirmesi mümkün olmayanların Toprak Koruma Kurulu gündemine alınarak kurul görüşü doğrultusunda iş ve işlem tesis edilmek üzere ilgili idareye bildirildiğini dile getiren Erdem Kolabaş, “Genelge sonrası ilk Toprak Koruma Kurulu 21.06.2023 tarihinde Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, başkanlığında toplanmıştır. Gündem maddeleri içerisinde yer alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce işlemleri devam eden iki adet Hobi Bahçesi amaçlı tarım dışı kullanımlara yönelik kanun hükümlerinin uygulanması yönünde oy birliği ile karar alınmıştır. İşlemleri devam eden, tespit edilen veya tespite konu olacak olan tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, daha sonraki kurul gündemlerinde de kanun, yönetmelik ve genelge kapsamında değerlendirilmeye devam edecektir. Toprak Koruma Kurulu toplantısında ayrıca, ilimiz sınırları içerisinde mevcut tespit edilen veya daha sonra tespite konu olacak hobi bahçelerinde idari para cezalarının uygulanması ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına da oy birliği ile karar verilmiştir” dedi. (Haber Merkezi)