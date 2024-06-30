Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve yönetimi ile ilçe belediyelerine ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlere ilişkin açıklama yapan Alper Bilan, “Belediye ziyaretlerimizde AK Partili, bağımsız ve CHP’li diye siyasallaştırmadan Kent konseyi olarak ortak hangi çalışmaları yapabiliriz diye konuştuk” dedi.

KENT KONSEYİ BAŞKANI YILMAZ’A TEŞEKKÜR

Amaçlarının Çorum lobisini güçlendirmek olduğunu ifade eden Bilan, Kent Konseyi’nin başarılı başkanı Halil İbrahim Yılmaz’a da teşekkür ederek, şunları söyledi:

‘ÇORUM’UN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

“Vakıf 19 olarak da kent konseyi içerisinde Çorumluların gücünü arttırmak için çalışmalarımız sürüyor. Ziyaret ettiğimiz tüm belediye başkanlarına ve birleştiriciliğin ne şekilde yapılacağını en iyi şekilde gösteren Kent Konseyi Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz a teşekkür ediyorum. Amacımız Çorumluları Kent Konseyi başlığı altında sadece Çorumluluk paydası altında bir araya getirmek ve Çorum lobisini güçlendirerek hemşerilerimize sağlayacağını faydayı arttırmak. Vakıf 19 olarak Çorum tanıtımı ve kentimizin yararına olacak ne varsa gittiğimiz her yerde dile getirip Çorum'un sesi olmaya devam ediyoruz.”