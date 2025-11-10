Muhteşem doğası ile başta Ruslar olmak üzere yabancı tursitlerin yoğun ilgi gösterdiği Bartın'ın Amasra ilçesine kruvaziyer turizm ile 39 ayda gelen sayısı 112 bin kişiyi aştı.

Rusya'nın Sochi kentinden Türkiye'ye sefer düzenleyen 11 katlı Astoria Grande gemisi, 634 yolcu 436 mürettebat olmak üzere toplam 1070 kişi ile Amasra Limanı'na yanaştı. 2022 yılında başlayan seferlerle 88 kez ilçeye gelen gemi 39 ayda bölgeye gelen sayısı 74 bin 596 yolcu, 38 bin 296 mürettebat olmak üzere toplamda 112 bin 862 kişiye ulaştı. Bu yıl ise gerçekleşen 29 seferde ise ilçe, 27 bin 324 yolcu, 12 bin 815 gemi personeli olmak üzere 40 bin 139 misafiri ağırladı.

Amasra'nın muhteşem doğası, denizin tadını çıkaran turistler, Kemere Köprüsü, Çekiciler Çarşısı, Bozköy-Ağlayan Ağaç gibi tarihi sokak be yerleri gezdi. Ayrıca kafideki bazı turistler ise Unesco'nun Dünya Mirası Listesi'ndr yer alam Karabük'ün Safranbolu ilçesini de görme fırsatı yakaladı.

Bugün sabah saat 07:30'da Amasra Limanı'na gelen gemi, akşam saat 18:00 sıralarında Bodrum Limanı'na doğru yola çıkacak.