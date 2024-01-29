Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurucusu Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Çorum ve Amasya'daki enerji birikiminin diğer bölgelere göre daha fazla olduğu belirterek bölge sakinlerini uyardı.

Amasya-Çorum bölgelerini yakından takip edilmesi gereken riskli alanlar olarak belirten Prof. Dr. Kutoğlu, bu bölgelerde daha önce tespit edilmemiş bir fay hattının mevcut olduğunu ve 7 şiddetinde bir deprem üretebilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kurtoğlu; "Amasya-Çorum üzerinden geçen bir fay hattı var. Burada da geçen ay 4.3 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Burada 1598 yılında 6.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu görüyoruz. Yine haritada gerginliğin Çorum'dan ziyade Amasya tarafında daha fazla olduğunu görüyoruz. Amasya tarafı daha gergin ve 1598 yılından beri bir deprem üretmemiş. Bölge itibarıyla baktığımızda Erzurum-Erzincan, Adana, Malatya ve Amasya-Çorum tarafları diğer bölgelere göre yakın tehlike altında gözüküyor" ifadelerini kullandı