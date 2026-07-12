CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çorum Havalimanı'nı yeniden gündeme taşıdı.

Yozgat Valiliği'nin, yapımı devam eden Yozgat Havalimanı'ndaki çalışmalara ilişkin açıklamasını paylaşan Tahtasız, Çorum Havalimanı projesinin yıllardır tamamlanamadığını belirtti.

Paylaşımında, AK Parti eski Çorum Milletvekili Salim Uslu'nun geçmişte kullandığı, "Havada uçak gören Çorumlu havaalanı istiyor" sözünü hatırlatan Tahtasız, Amasya, Tokat, Kastamonu ve Yozgat'taki havalimanı yatırımlarına dikkat çekti.

Çorum'un sanayi, ihracat, tarih ve kültür alanlarında öne çıkan bir şehir olduğunu ifade eden Tahtasız, 1999 yılında temeli atılan, 2002 yılında yatırım programından çıkarılan Çorum Havalimanı'nın tamamlanması gerektiğini dile getirdi.

Çorumlu iş insanlarının ve vatandaşların hava ulaşımı için Merzifon Havalimanı'nı kullanmak zorunda kaldığını belirten Tahtasız, Merzifon'dan sınırlı sayıda uçuş bulunduğunu ifade etti.

Paylaşımının sonunda Tahtasız, "Çorumlular uçağı havada görmek değil, binmek istiyor artık" ifadelerini kullandı.