Vakıf 19 Çorumlular Vakfı Başkanı Alper Bilan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi'yi ziyaret ettiğini duyurdu.

Alper Bilan, ziyarette Vakıf 19 Çorumlular Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi arasında gerçekleştirilebilecek iş birliği imkanlarının ele alındığını belirtti.

Bilan, İstanbul'un Türkiye'nin uygarlığa açılan kapısı olduğunu ifade ederek, bu doğrultuda İstanbul'da uluslararası projeler hayata geçirmek istediklerini kaydetti.