Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, bu yıl yüksek verim nedeniyle Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ürün tesliminde üreticilerin kota sıkıntısı yaşamaması amacıyla kota miktarlarının yükseltildiğini açıkladı.

YÜKSEK VERİM SONRASI KOTA DÜZENLEMESİ

Çorum'da hububat üretiminde verimin yüksek olması nedeniyle üreticilerin TMO'ya ürün tesliminde kota sorunu yaşamaması için girişimlerde bulunulduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş ile yapılan istişareler sonucunda kotaların artırıldığını ifade etti.

Adem Özdemir, düzenlemenin üreticilerin ürün teslim süreçlerini kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETİLİYOR"

TMO Başmüdürü Fatih Boran ile günlük görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Özdemir, ürün alımlarının hızlandırılması ve çiftçilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi konusunda iş birliği içerisinde olduklarını söyledi.

Özdemir, "TMO Başmüdürümüz Fatih Boran, kendisine ilettiğimiz çiftçi sorunlarıyla ilgileniyor. Alımların hızlandırılması konusunda da sürekli istişare halindeyiz." dedi.

BİR GÜNDE 3 BİN 663 TON ÜRÜN ALINDI

TMO'nun cumartesi günü de il merkezinde ürün alımlarına devam ettiğini belirten Özdemir, TMO Başmüdürlüğü tarafından 1.957 ton, lisanslı depolar tarafından ise 1.706 ton olmak üzere toplam 3 bin 663 ton ürün alımı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Gün içerisinde 168 üreticiye hizmet verildiğini belirten Özdemir, hasat döneminde üreticilerin ürünlerini teslim edebilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

ÖZDEMİR'DEN TARIM PAYDAŞLARINA TEŞEKKÜR

Özdemir, desteklerinden dolayı Vali Ali Çalgan, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş ile TMO Başmüdürü Fatih Boran'a teşekkür etti.

Özdemir, "İlimiz tarımına yönelik çalışmalarda bizlere destek veren Valimiz Sayın Ali Çalgan'a, İl Tarım ve Orman Müdürümüz Hasan Taş'a ve TMO Başmüdürümüz Fatih Boran'a Çorum Ziraat Odası Başkanlığı Meclis ve Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.