İl Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ilçede faaliyet gösteren Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) ile özel öğretim kurslarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kursiyer kayıt işlemleri, kursiyer devam takip süreçleri, kurs ücret ilanları ve kursiyer kayıt sözleşmeleri inceleniyor.

Denetimlerde ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerin durumu, izinsiz çalışan kişiler, program ve amacı dışında faaliyet gösteren kurumlar ile izinsiz şekilde eğitim veren işletmelere yönelik kontroller yapılıyor.

Bunun yanı sıra danışmanlık, koçluk ve benzeri alanlarda eğitim faaliyeti yürüten ortamlar da denetim kapsamında detaylı olarak inceleniyor.