Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Merkez İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi bugün yapıldı.

TSO Konferans Salonunda gerçekleştirilen kongrede tek aday olan mevcut Başkanı Mustafa Serdar Avcu yeniden MHP Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin video gösterimi yapıldı ve kongreye gönderdiği mesaj okundu. Sonrasında ise divan heyeti oluşturuldu. Divan Başkanlığına Ahmet Kurtbaş kitap üyeliklere ise Ahmet Yağmur Çırak ile Selim Güloğlu seçildi.

Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporların okunup ibra edilmesinin ardından konuşmalara geçildi.

MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’nın konuşmalarının ardından oy kullanma işlemine geçildi.

MHP Merkez İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Serdar Avcu’nun yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

“Adil Oktay Özçalıkuşu, Ahmet Mama, Ahmet Velidedeoğlu, Batuhan Kutay Keçeci, Cengiz Mert, Eşref Demirkan, Fatih Akbolat, Fatih Alaca, Furkan Kürşat Eker, Furkan Mert, Hakan İlci, Kamil Yiğit, Kerem Şiranlıoğlu, Kürşat İmal, Mustafa Karaman, Mustafa Yılmaz, Recep Aslan, Sinan Tarhan, Şükrü Demiray, Tuygun Hoşnut, Yasin Pehlivan, Ziya Kökden.”

Kongreye Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediye başkanları, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Büyük Birlik Partisi Merkez İlçe Başkanı Koray Mustafa Tutkun, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.