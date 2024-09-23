Amatör Futbol’da sezon U 16 Ligi ile başladı.

İki grupta 12 takımın mücadele ettiği U 16 Liginde A grubunda ilk hafta maçlarında Gençlik Mimar Sinanspor sahasında Vefaspor’u 3-0 yenerek iyi başladı.

Diğer maçta Hattuşa Gençlikspor, İskilipspor önünde 5-1 galip gelerek ilk haftanın lideri oldu.

Grubun diğer maçında ise İskilipgücüspor deplasmanda Gençlerbirliği önünde 2-1 galip gelerek sezona üç puanla başladı.

B grubunda ise Nazmi Avluca sahasında oynanan maçta Çorum Anadolu FK, Buharaspor önünde zorlanmadan 6-0 galip gelerek grupta ilk haftanın lideri oldu.

Çorumspor ise Mecitözüspor deplasmanında 3-0’lık net galibiyet ile sezona üç puanla başladı.

Osmancık ilçe sahasında oynanan maçta ise Osmancık Belediyespor sahasında konuk ettiği HE Kültürspor önünde 5-1 galip gelerek grupta iddiasını ortaya koydu.

U 16 Liginde gruplarda ikinci maçlar 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak.