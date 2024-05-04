İl Hakem Komitesi amatör futbolda hafta sonu oynanacak dört ayrı kategorideki maçları yönetecek hakemleri açıklandı.
Hafta sonu oynanacak maçlar ve yönetecek hakemler şöyle:
U 17 FİNAL GRUBU: HE Kültürspor- Mimar Sinanspor: Ramazan Boyraz, Uğur Koçak, Atahan Demir. Gençlerbirliği- İskilipgücüspor: Ertuğrul Ramazan Boyraz, Erdal Uncuer, Bahar Çakıcı.
2. AMATÖR KÜME: Mecitözüspor- Osmancıkgücüspor: Ramazan Boyraz, Uğur Koçak, Emre Çelikcan. Alacagücüspor- Düvenci Belediyespor: Serhat Doğan, Sefa Kabak, Yunus Emre Tok. Oğuzlar Belediyespor- Bayat Belediyespor: Atahan Demir, Özkan Dağ, Erdem Okumuş. Buharaspor- Sungurluspor: Ertuğrul Ramazan Boyraz, Hatice Yıldırım, İlhan Kılıç.
U 11 LİGİ: Ahlatcı Çorum FK- Devanespor: Mevlüt Dişçeken. Sungurlu Belediyespor- PTT Gençlikspor: Sefa Kabak. Mecitözü Gençlerbirliği- İskilipgücüspor: Abdullah Enes Gökgüney. Alacagücüspor- Hattuşaspor: Mertcan Öğreten. Çorumgücüspor- Gülabibeyspor: Mevlüt Dişçeken. 1907 Gençlikspor- Hitit Anadoluspor:İlhan Kılıç. Osmancık Kandiberspor- Çorum İdmanyurdu: Yasin Yavuz. HE Kültürspor-Akkent Gençlikspor: Lütfican Arduç. Osmancık Belediyespor- Gençlerbirliği: Yunus Emre Tok.
U 12 LİGİ: Gülabibeyspor-Çorumspor: Fatih Koçak. Kargıgücüspor- Ahlatcı Çorum FK: Taha Rahmi Atılgan. Gençlerbirliği- Osmancık Belediyespor: Mertcan Öğreten, PTT Gençlikspor- Mecitözü Gençlerbirliği: Fatih Koçak. Vefaspor- Mimar Sinan: Mertcan Öğreten. Akkent Gençlikspor-Alaca Belediyespor: Ömür Soytemiz.
Hattuşaspor- İl Özel İdarespor: Mertcan Öğreten. Çorum Anadolu FK- 1907 Gençlikspor: Ömer Soytemiz.