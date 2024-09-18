Amatör futbolda 2024-25 sezonu hafta sonu U 16 ve U 14 liglerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Ligde ilk maçlar U 16 liginde oynanacak. 12 takımın altışarlı iki grupta mücadele edeceği U 16 liginde ilk hafta dört maç merkezde iki maç ise ilçe sahalarında oynanacak.

Sezonun ilk maçında cumartesi günü saat 11’de Mimar Sinanspor ile Vefaspor takımları karşılaşacak.

Saat 13’de başlayacak ikinci maçta ise Hattuşa Gençlikspor - İskilipspor takımları mücadele edecek. Aynı sahada günün son maçında ise saat 15’de Gençlerbirliği- İskilipgücüspor takımları ilk maçlarına çıkacaklar.

Nazmi Avluca sahasında saat 15’de Buharaspor ile Çorum Anadolu FK karşılaşacak.

Mecitözü sahasında Mecitözüspor ile Çorumspor puan mücadelesi ederken Osmancık ilçe sahasında ise Osmancık Belediyespor ile He Kültürspor takımları karşılaşacak. U 14 liginde ise iki grupta 16 takım mücadele edecek. Bu kategoride maçlar ise pazar günü oynanacak.