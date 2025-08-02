Orhangazi'de meydana gelen, hasta nakil ambulansının karıştığı kazada ambulansta bulunan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Orhangazi'de Göl Kavşağı'nda meydana gelmişti. Gemlik'teki bir sağlık kuruluşundan aldığı yaşlı bir hastayı Orhangazi Devlet Hastanesine götürmek için yola çıkan Abdullah P. (60) idaresindeki hasta nakil ambulansı Göl Kavşağı'nda geçiş yaptığı esnada kavşaktan geçtiği ileri sürülen Sefa Ö. idaresindeki kamyonete çarparak belediyeye ait Fen İşleri Müdürlüğü bahçesine uçmuştu. Kazada ambulansta bulunan ve yatalak hasta olduğu belirlenen 78 yaşındaki Hatice Bozdağı hastaneye kaldırılmıştı. Kalçasında kırık olduğu belirlenen ve yaşlı kadın hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.