Ahlatcı Çorum FK'nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi'nde 4.phaftanın kapanış maçı Amed Sportif Faaliyetler'le Kocaelispor arasında oynandı. Şanlıurfa'da oynanan ve Kocaelispor'un ilk 20 dakikada 9 kişi kaldığı maçı Diyarbakır temsilcisi 3-0 kazandı.

İlk 3 maçını kazanarak 3'te 3 yapan Kocaelispor'la ilk haftada 2 beraberlik, 1 yenilgi alan ve gol bile atamayan Amed Sportif Faaliyetler arasındaki karşılaşmada, Körfez ekibi 4.dakikada kaleci Gökhan Değirmenci, 20.dakikada da sol bek Muharrem Cinan'ın kırmızı kart görmesi üzerine 9 kişi kaldı.

Oyunun kontrolünü ele geçiren Amed, 32.dakikada Oktay Aydın ile 1-0 öne geçerken, bu gol aynı zamanda Diyarbakır temsilcisinin bu sezonki ilk golü olarak kayıtlara geçti.

İkinci yarıda maçı tek kaleye çeviren Amed, Adama Traore'nin 63.dakikada röveşata ve 87.dakikada attığı gollerle sahadan 3 galip ayrıldı.

Puanını 5'e yükselten Amed ilk galibiyetini, 9 puanda kalan Kocaelispor ise ilk yenilgisini aldı. (Haber Merkezi)