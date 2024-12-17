Ahlatcı Çorum FK’nın pazar günü evinde oynadığı Amedspor maçını 3205 biletli taraftar izledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Çorum FK- Amedspor maçını VİP A, B, C ve D tribünlerinden giriy hakkı bulunan 481 taraftardan 379’u giriş yaptı. Protolde 112 hak sahibinden 97’si misafir tribünden ise 112 Amedspor taraftarından 97’si maça girdi.

Kuzey Kale arkasından 1325 bilet sahibinden 1218 taraftar stada giriş yaparken Maraton tribününden ise 1382 taraftardan 1264’ü maça giriş yaptı.

Localardan ise 292 hak sahibinden 238’i Amedspor maçı için stada giriş yaptı.

Kırmızı Siyahlı takımın önceki iç saha maçında Erzurumspor karşılaşmasınıda 3000 civarında taraftar izlemişti.