Çorumlu milli sporcu Abdussamet Uğurlu başarılarına bir yenisini ekledi ve Kıtalararası Ünvan maçında Çin’li rakibini yenerek altın kemerin sahibi oldu.

Türkiye Muay Thai Süper Ligi'nde son 4 yılın şampiyonu olan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettiği dereceleriyle dikkat çeken Çorumlu sporcu Abdüssamet Uğurlu, World Muay Thai Council) Kıtalar Arası Unvan Kemer Müsabakaları'nda 57 kiloda kemer için ringe çıkarak, uluslararası arenada bir kez daha Türkiye'yi temsil etti.

Pazar günü Çin’in Hong Konk kentinde düzenlenen WMC Kıtalar Arası Unvan Kemer Müsabakaları'nda Çinli sporcu So Tsz Hın Abıra ile karşılaştı. Hong Kong'ta gerçekleştirilen organizasyonda 5 raund üzerinden yapılan unvan maçında rakibine üstünlük kuran Abdussamet Uğurlu altın kemerin sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye'den organizasyona katılan tek sporcu olan Uğurlu, güçlü rakibi karşısında WMC kıtalar arası kemeri ülkesine getirmeyi başardı.

Abdussamet Uğurlu bu organizede Türkiye’ye ilk kemer kazandıran sporcu olarak büyük bir gurur yaşadığını belirterek; ‘Ev sahibi ülkenin sporcusu ve aynı zamanda Kemer’in sahibi olan rakibimi ezici bir üstünlük ile yenerek emeklerimin karşılığını aldığım için çok mutluyum. İlime ve ülkeme böyle bir gurur yaşatmakher şeyden önemli. Ben çalışmaya devam edeceğim hedefim daha büyük başarılar ile ülkeme yeni başaılar kazandırmak’ dedi.