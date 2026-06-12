Amedspor sağ gösterip sol vurdu. Valerin İsmail ile anlaştığı belirtilen Amedspor, Belçika temsilcisi Anderlecht'te görev yapan Besnik Hasi ile anlaşma sağladı.

Futbola 1988 yılında Liria Prizren'de başlayan Bednik Hasi, sırasıyla NK Zagreb, FK Dinamo Panceva, KF Prishtina, NK Samobor, KRC Genk, TSV 1860 München, Anderlecht, Lokeren ve Cercle Brugge KSV takımlarında oynadıktan sonra 2008 yılında futbolu bıraktı.

Stoper olarak uzun yıllar formasını giydiği Anderlecht'te 2008-2014 yılları arasında yardımcı antrenörlük yapan Hasi, 2014 yılında takımın başına geçti.

Teknik direktörlük kariyerinde Anderlecht'in yanı sıra Legia Varşova, Olympiakos, Al Raed, Al-Ahli ve Mechelen'de görev yapan deneyimli çalıştırıcı, son olarak yeniden Anderlecht'te görev aldı. Şampiyonlar Ligi deneyimi var Avrupa futbolunda önemli bir deneyime sahip olan Besnik Hasi, Anderlecht'in başında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.

Belçika ekibiyle Avrupa kupalarında görev yapan Hasi, kariyeri boyunca farklı ülkelerde üst düzey takımları çalıştırdı. 54 yaşındaki teknik adamın kariyerindeki maç başına puan ortalamaları ise şöyle: Anderlecht: 1.85 puan (119 maç), Legia Varşova: 1.17 puan (18 maç), Olympiakos: 1.91 puan (11 maç), Al Raed: 1.38 puan (97 maç), Al-Ahli: 1.12 puan (25 maç), Mechelen: 1.45 puan (56 maç), Anderlecht: 1.47 puan (43 maç)

Süper Lig'deki ilk sezonuna hazırlanan Amedspor'un, Besnik Hasi yönetiminde yeni sezon planlamasını ve transfer çalışmalarına başladığı belirtildi.