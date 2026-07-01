Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde meydana gelen trajik trafik kazasında hayatını kaybeden Alaca nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Türk genci Yusuf Gül, bugün memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kazaya neden olan alkollü sürücü ise Amerika'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.



ALKOLLÜ SÜRÜCÜ DEHŞET SAÇMIŞTI

Edinilen bilgilere göre olay, New York Long Island bölgesindeki Robert Moses Causeway otoyolunda meydana geldi. 27 yaşındaki Yusuf Gül, otoyol kenarında yaya olarak bulunduğu sırada, 63 yaşındaki Stephen M. Aylward idaresindeki Jeep marka aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ilk yardım ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç Yusuf, kaza yerinde hayatını kaybetti.



New York Eyalet Polisi (NYPD / State Police) tarafından yapılan incelemelerde, aracı kullanan Amerikalı sürücünün alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında (DWAI) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu da adli süreçleri yakından takip etmek üzere devreye girdi.



BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Genç yaşta hayata veda eden Yusuf Gül’ün naaşı, New York’taki resmi otopsi ve konsolosluk nakil işlemlerinin tamamlanmasının ardından havayoluyla Türkiye’ye getirildi.



Merhum Yusuf Gül'ün cenazesi, bugün Alaca'nın Güllük Köyü’nde öğle namazına müteakip gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.

