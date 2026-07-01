Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenecek Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali, 21-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında düzenlenecek konserlerde sahne alacak sanatçılar netlik kazandı.

Festivalin organizasyon hizmet alım ihalesinin geçtiğimiz hafta tamamlanmasının ardından konser programında yer alacak isimler de belli oldu.

Festival kapsamında Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu, pop müzik sanatçıları Buray ve Soner Sarıkabadayı ile rap müzik sanatçısı Sefo sahne alacak.

Sanatçıların konser vereceği tarihler ise henüz açıklanmadı. Festivalin konser takvimi ve etkinlik programının önümüzdeki günlerde Çorum Belediyesi tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.