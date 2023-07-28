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Üzerinde araştırma ve geliştirme yapılması acil olarak görülen hastalıklar arasında en başlarda yer alan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla, Amerikan Maryland Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ortak proje için çalışıyor.

Türkiye’de en fazla KKKA vakalarının görüldüğü Çorum’a gelen Amerikan Maryland Üniversitesi akademisyen ve öğretim görevlileri, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam’ı ziyaret etti.

Prof. Dr. Nurcan Baykam, Amerikan Maryland Üniversitesi görevlilerine, Türkiye’de 2003 yılından beri görülen ve keneler aracılığıyla insanlara bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığıyla ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Hitit Üniversitesi, Amerikan’ın önde gelen kamu araştırma üniversitelerinden biri olan Maryland Üniversitesi ile KKKA hastalığıyla ile ilgili ortak bir çalışma yaparak hastalığa çare olacak bir proje hazırlayacak.