Çorum Anadolu FK’nın iki genç futbolcusu Altınordu ile bir hafta kampa girecek.

Anadolu FK Teknik Direktörü Menderes Özarslan U 15 ve U 16 takımlarında forma giyen Yiğit Kaya ve Bedirhan Yeşil’in bu hafta boyunca Altınordu kulübü ile antrenmanlara çıkacağını söyledi.

Özarslan, bu iki futbolcunun Beşiktaş, Trabzonspor ve Kasımpaşa kulüpleri tarafından da istendiğini ancak bu sezon için göndermek gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Özarslan iki futbolcunun U 15 ve U 16 grup maçlarında forma giyeceklerini gelecekleri ile ilgili kararı bu maçlar sonunda vereceklerini belirtti.