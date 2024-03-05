Okul Sporları Küçük Erkekler Grekoromen Güreş il birinciliği iki maçla tamamlandı.

Pazar günü Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan küçük erkekler grekoromen güreş il birincilinde on sıkletten sadece ikisinde iki sporcu mücadele ettiği için iki maç sonunda il birinciliği tamamlandı.

Diğer sıkletlerde ise birinciler maç yapmadan birinci oldular. İl birinciliğinde dereceye giren sporcular ve okulları şöyle:

26-30 KG 1. Eyüp Mete Tunç Kılıç - Sungurlu İsmet Paşa Ortaokulu , 34 KG 1. Eren Yıldırım - Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, 2. Osman Emir Erdem - Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, 38 KG: 1. Yunus Berat Yılmaz - Şehit Ali Karslı Ortaokulu, 2. Berat Eren - Şehit Ali Karslı Ortaokulu, 41 KG: 1. Mustafa Şahin - Kerebi Gazi Ortaokulu, 44 KG: 1. Yiğit Kaan Kostak - Sungurlu İsmet Paşa Ortaokulu, 48 KG: 1. Furkan Berk Korkmaz - Sungurlu Fatih Ortaokulu, 52 KG: 1. İsmet Bolat - Sungurlu İsmet Paşa Ortaokulu, 57 KG: 1. Alperen Demirkol - Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu, 62 KG: 1. Muhammed Karamızrak - Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu, 80 KG: 1. Veysel Efe Yerlitaş - Sungurlu Atatürk Ortaokulu.