Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Tarihi Çorum Meydanı Projesi” tüm hızıyla devam ediyor.

ANAHTARCI İLE BELEDİYE ANLAŞAMADI

Velipaşa Hanı ile Saat Kulesi arasındaki alanda meydan çalışmaları devam ederken, meydanın önündeki anahtarcı esnafı ile belediye anlaşma sağlayamadığı için binanın yıkımı gerçekleşemedi.

Edinilen bilgilere anahtarcı esnafının bulunduğu binanın yıkımı mahkemelik oldu.

Binanın yıkılması için mahkeme kararı bekleniyor. Bu arada anahtarcı esnafı ise kentsel dönüşüm çalışmalarına rağmen dükkanda işlerine devam ediyor.

YENİ MEYDAN PROJESİ HAKKINDA

Velipaşa Hanı önüne yapılacak yeni meydan toplam 1.550 metrekare olacak.

Proje kapsamında oturma yerleri, pergolalar, taksi durağı ve araç park yeri, 6 adet çanak havuz, bir adet çeşme, çevre aydınlatmaları ve doğal taş zemin kaplamaları yer alacak.

İkinci etap tamamlandığında, şehrin iki önemli simgesi olan Velipaşa Hanı ve Saat Kulesi, aynı meydanda bütünleşerek Çorum’un tarihi dokusunu yansıtan modern bir yaşam alanı haline gelecek.