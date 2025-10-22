Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, İç Anadolu Belediyeler Birliği Meclis Başkan Vekili olarak, birliğe üye belediye başkanlarından oluşan heyetle birlikte gittiği Çin Halk Cumhuriyeti’nden hemşehrilerine robotlarla birlikte selam gönderdi.

Başkan Dere, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Şehir planlama, akıllı şehirler, yapay zeka ve robotik teknolojiler gibi konuları yerinde incelemek amacıyla bulunduğumuz Çin’den tüm hemşehrilerime selam ve saygılarımı iletiyorum.”

İç Anadolu Belediyeler Birliği’nin daveti üzerine gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, heyet Çin’de çeşitli belediyecilik uygulamaları, altyapı projeleri ve sanayi tesislerinde incelemelerde bulunacak.