Seçime iki gün kala yazılı açıklama yapan Üçtutlar Mahallesi Muhtar Adayı Elvan Şimşek, seçim çalışmaları sırasında kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Üçtutlar mahallemizin değerli sakinleri, muhtarlık kişilerin değil devletin makamıdır. Bir 5 yıl daha kaybetmek istemiyorsanız, iş yaptıran, işini ciddiye alan mahallemizi en iyi temsil edecek bir muhtar adayını seçmeniz gerekecek. 30 yılla yakın bir basın mensubu kardeşiniz olarak, mesleğimde edindiğim tecrübeyle size hizmet etmeye çalışacağımı ifade etmek isterim.

Malum muhtarlık topluma dokunabilen sorunlar ve makamlar arasında köprü olan sorunların ileticisi ve takipçisi olabilen ülke yönetiminin vadi düşük ama hakkıyla yapıldığında hizmeti büyük birimidir ve ben, iletişim, açıklığım, dinleme algılama ve uygulama yetim, yönetim kabiliyetim, kucaklayan kavrayan mesleğim ve tüm özgüvenim ile bu hizmete talibim.

MUHTARLIK CİDDİYET VE LİYAKAT MAKAMIDIR

Kişisel ilişkilerin her şeyin üzerinde olduğu durumlarda, doğruluk, dürüstlük ve liyakat gibi kavramları rafa kaldırılmamanızı istirham ediyorum. Muhtarlık makamını, dalga ve şakacı zihniyetten çıkartarak dijital platformla tanıştıracağız inşallah. Mahallemizle ilgili yapılan bütün çalışmaları yakından takip etme fırsatı bulacaksınız

31 MART'TA ANAM-BABAM USULÜ MUHTARLIK DÖNEMİNİ BİTİRECEĞİZ

Üçtutlar mahallesini prestijli bir mahalle muhtarlığı haline getirerek, Türkiye'nin örnek mahallesi ve Türkiye'nin örnek muhtarlığı imajını oluşturarak marka haline getireceğiz...

1 Nisan'da muhtar seçilirsem mahallemizin muhtar adaylığı yarışında olan 4 aday arkadaşın kamu yararına bulunan pano yön levhaları, elektriktik direklerine ve ağaçlara yapıştırdıkları tanıtım afişlerini tek tek kaldırmalarını isteyeceğim . Aksi takdirde kaldırmazlarsa belediye ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne şikayette bulunacağımı şimdiden belirtmek isterim.

Ayrıca seçimde muhtarların oy kullanılan kabinlerden bir birlerinin oy pusulasını aldırdıklarına çok şahit olduk. Bu durum bu seçimde yaşanmaması en büyük dileğimdir. Demokratik bir seçim ve seçmenin tercih edeceği bir muhtar arkadaşın seçilmesi en güzel usül ve yöntemdir.

Bu konuda siz Üçtutlar Mahallesi sakinlerinin şahsıma desteklerini esirgemeyeceğine olan inancım sonsuzdur. Malum kalite tesadüf değil tercihtir. Tercihlerinizin mahallemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim.”