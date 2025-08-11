Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki sarsıntı çok sayıda ilde büyük paniğe neden oldu. Depremde 1 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı.

30 SANİYE ÖNCE BİLDİRİM GİTTİ

Depremden 30 saniye önce Android işletim sistemli telefonlara uyarı mesajı gelirken, iPhone telefonların kullanıcılarını uyarmaması ise dikkat çekti.

ANDROID SARSINTI DALGALARINI ALGILIYOR

Google'ın Android Deprem Erken Uyarı Sistemi (AEA), yerin derinliklerinde oluşan sarsıntı dalgalarını algılayarak, merkez üssünden uzaktaki kullanıcılara depremden yaklaşık 30 saniye önce bildirim gönderiyor.

Büyük depremlerde: "Harekete Geç" başlıklı yüksek öncelikli uyarı, şiddetli sarsıntılarda bildirim, "Rahatsız Etme" modu kapalı olsa bile sesli olarak iletiliyor. Deprem bildirimlerinin çalışması için telefonun hem mobil veri hem de kablosuz ağ bağlantısının açık olması gerekiyor.

Ayarlar > Konum > Gelişmiş > Deprem Uyarıları adımlarını izleyerek sistem etkinleştirilebiliyor.

İPHONE KULLANICILARINA BİLDİRİM GİTMEDİ İDDİASI

Apple'ın iPhone cihazlarında da deprem uyarı özelliği bulunuyor. Ancak Balıkesir'deki deprem öncesi iPhone kullanıcılarının hiçbir uyarı almadığı sosyal medyada dile getirildi. iPhone'da deprem uyarısını açmak için:

Ayarlar > Bildirimler > Sayfanın en altındaki "Hayati Uyarı Bildirimi" seçeneğini aktif etmek gerekiyor.