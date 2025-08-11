Kocaeli'de motosikletiyle kamyona çarpan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin hayatını kaybetti. Öte yandan kaza anına dair görüntü de ortaya çıktı.

Dün, TEM Otoyolu'nda motosikletiyle seyir halinde olan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, önünde seyreden kamyona çarptı. Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

MOTORUN EGZOZ SESİNİ "TEDAVİ" DİYE PAYLAŞTI

Narin'in en son sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini "Tedavi" yazısıyla paylaştığı görüldü. Narin'den geriye çok sevdiği motoru ile paylaştığı videoları kaldı.