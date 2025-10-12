Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler, saldırının 10. yılında Çorum'da anıldı.

Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, kitlesel basın açıklaması yaptı.

"Barış için gittik katledildik", "Ankara katliamını unutturmayacağız" yazılı pankartlar açan Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, "Savaşa hayır, barış hemen şimdi", "Yaşasın barış mücadelemiz" şeklinde sloganlar attı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına Eğitim Sen Şube Başkanı Kenan Sırma tarafından yapılan açıklamada; "10 Ekim katliamıyla ilgili gerek hukuki süreç ve gerekse de siyasal arka planı bu gerçeklik görülmeden ele alınamaz. Katliamdan hemen sonra katliamın oylarını nasıl etkilediğini öğrenmek için anket yaptıran siyasal anlayış sorgulanmadan bu katliam aydınlatılamaz!” denildi.