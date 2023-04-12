Çorum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç dereye uçtu. Kazada araç içindeki 3 kişi yaralandı.

Kaza Çorum-Ankara karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre direksiyon hakimiyetini kaybeden araç dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.