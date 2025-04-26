Vali Ali Çalgan, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin Ankara yolu üzerinde yapımı tamamlanan Yeni Hizmet Binası’nı binasını gezerek, birlik başkanı Yılmaz Kaya’dan tesis hakkında bilgi aldı.

Süt Toplama Merkezi, Tarım Market ve kentteki kadın kooperatifleri tarafından üretimi yapılan yöresel ürünlerin satışa sunulduğu Hanımeli Yöresel Market'te incelemelerde bulunan Vali Çalgan,

Çorum’un hayvancılık sektörünün tarıma entegre yapısıyla kırsal kalkınmanın temel taşlarından biri olarak öne çıktığını söyledi.

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği gibi kurumsal yapıların istihdam, üretim ve ekonomik canlılığa önemli katkılar sunduğunu aktaran Çalgan, bu modern tesisin Çorum’a kazandırılmasında emeği geçen birlik yöneticilerine teşekkür etti.

Vali Çalgan’a Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal eşlik etti.