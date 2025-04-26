Yapımına başlanan demiryolu projesinin yük taşımacılığı ve yolcu taşımacılığı şeklinde iki hattan oluştuğu, Sungurlu OSB’ye yük istasyonu ve Sungurlu merkeze de yolcu istasyonu konulacağı belirtildi.

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Yapım Dairesi Başkanlığı Altyapı Yapım Şube Müdürü Nejdet Kocaman, toplantıda yaptığı konuşmada 2029 yılı sonunda tamamlanması planlanan Delice-Sungurlu-Çorum demiryolu projesinde 5 istasyon ve 1 saydingin bulunduğunu söyledi.

Karaman bu istasyonların Delice yolcu ve yük istasyonu, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi yük istasyonu, Sungurlu merkez yolcu istasyonu, Çorum yük istasyonu ve Çorum merkez yolcu istasyonu şeklinde planlandığını bildirdi.