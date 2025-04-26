Ankaragücü yarın sahasında oynayacağı Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Sarı Lacivertli takım Teknik Direktör Mustafa Koplan yönetiminde yaptığı çalışma aerobik koşu ve toplu ısınma hareketlerinin ardından sürat ve çabukluk ile devam etti.

Beşe iki pas çalışmasının ardından ise senbest taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Mustafa Kaplan, Çorum FK maçının oyun taktiği üzerinde durdu. Çalışmaya sakatlık ve tedavileri süren Ertan Özbir, Erten Erzu, Özgür Aktaş, Renaldo ve Cephas ile ayak bileğinde ağrı hisseden Enes Tepecik katılmadı.

Sarı Lacivertli takım Çorum FK maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girerek maç saatini bekleyecek.