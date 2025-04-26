Çorum Belediyespor’un üç güreşcisi U 20 Avrupa Şampiyonası hazırlık kampına çağrıldı.

Geçtiğimiz günlerde Çorum’da yapılan U 20 Türkiye Şampiyonasına kürsüye çıkan Çorum Belediyespor’dan Şahin Dur, Hasan Dur ve Berkan Ahmet Kara Bursa’da başlayan ve 25 gün sürecek Avrupa Şampiyonası hazırlık kampına davet edildiler.

Avrupa Şampiyonası ilk hazırlık kampı sonunda yapılacak seçmeler ile 30 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında İtalya’nın Caorle kentinde yapılacak olan U 20 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında mücadele edecek milli takım kadrosu belirlenecek. Çorum Belediyespor güreşcilerinin hedefi Avrupa Şampiyonasında milli mayoyu giymek,.