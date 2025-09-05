Çorum Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Anadolu’nun köklü kültürel mirasını yaşatmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Ankara Dostlar Konağı Mahallî Kültür Derneği ekibi Çorumlularla buluşarak unutulmaz bir geceye imza attı.

Bedesten önünde düzenlenen etkinlikte sahne alan Dostlar Konağı ve Grup Dostlar ekibi, Anadolu'nun zengin kültürel mirasının önemli bir parçası olan halk oyunları, halay ve birbirinden güzel türkülerle katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Renkli görüntülere sahne olan gösteriye Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik sonunda Dostlar Konağı Ekibi tarafından Başkan Aşgın’a şimşir kaşık hediye edilirken, Başkan Aşgın da ekibe çiçek takdim etti. Gösteriden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aşgın, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’dan şehrimize enerjileriyle, muhabbetleriyle gelen Dostlar Konağı ekibine yürekten teşekkür ediyoruz. Amacımız, başta gençlerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimizin yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek. Bu gece düzenlediğimiz programla bunu başarabilmişsek ne mutlu bize. Etkinliklerimiz, sizlerin mutluluğu için artarak devam edecek. Geleneksel figürleri, bizi biz yapan değerleri hatırlattıkları için ekibe ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz.”