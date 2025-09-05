Arca Çorum FK'nın Konyaspor'dan transfer etmek istediği Danijel Aleksic ile ilgili flaş gelişme yaşandı.

Konyaspor resmi sosyal medya hesabından Aleksic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Konyaspor'ndan yapılan açıklamada; " Futbolcumuz Danijel Aleksic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Aleksic’e teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi

ÇORUM'A GELMESİ BEKLENİYOR

Sırp 10 numara ile anlaşmaya varan Çorum FK'nın oyuncuyu Çorum'a davet ederek resmi sözleşmeye imza attırması bekleniyor.