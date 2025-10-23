Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlerde kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine inceleme başlatmıştı. Başsavcılık, bu kapsamda ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebiyle İçişleri Bakanlığı'na yazı göndermişti.

Bu yazının ardından İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni verdiği ve Yavaş'a savunma için 1 hafta süre tanıdığı iddia edilmişti. ABB'den yapılan açıklamada söz konusu iddialar yalanlandı.

"YAVAŞ'IN İFADESİNE BAŞVURMA GEREĞİ GÖRÜLMEDİ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, iddiaları yalanlayarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, ' İçişleri Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Mansur Yavaş'a savunma için bir hafta süre verdi' şeklindeki haberlerle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapma zaruriyeti doğmuştur. Bilindiği üzere, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş'ın isminin geçmediği bir iddianameye ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etmiştir. Kamuoyunda 'konser soruşturması' olarak bilinen süreçle ilgili daha önce Mülkiye Müfettişleri kapsamlı bir inceleme gerçekleştirmiş, Mansur Yavaş'ın ifadesine dahi başvurma gereği görmemiştir."

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye müfettiş gönderildiği, Yavaş'ın bu süreçte yazılı ifade verdiği ve sürecin olağan şekilde devam ettiği belirtildi.

"7 GÜNLÜK SÜRE RUTİN BİR UYGULAMADIR"

Belediye açıklamasında, "7 günlük süre" iddialarına da değinilerek şu ifadeler kullanıldı:

"7 günlük süre, Mülkiye soruşturmalarında savunma için rutin olarak tanınan 7 ila 10 günlük standart süreden ibarettir. Sürecin sonunda İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verecektir. Soruşturma izni verilirse bu karara karşı yasal itiraz yolumuz açıktır."

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021–2024 yılları arasında düzenlediği konserlerde kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Yapılan incelemelerde, 32 konser hizmet alımında belediyenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.