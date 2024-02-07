Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından Çorum Belediye Başkan Adayı Hasan levent Çöphüseyinoğlu için düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, genel merkezin yaptırdığı anketlere göre Çorum’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çorum Belediyesi’ni kazandığını belirterek; “Genel merkezdeki anketlere göre Çorum’da kazandığımız il belediyelerinden biridir.” dedi

‘1 NİSAN’DA ÇORUM’DA DAVULLU ZURNALI KUTLAMA YAPACAĞIZ’

‘Ben 1 Nisan’da Çorum’da olacağım. Belediyenin önünde davullu zurnalı kutlama yapacağız ve Çorum’u sosyal-demokrat belediyecilik anlayışıyla buluşturacağız.’ diyen Akdoğan; “2004 yılından bu yanan Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri takip ediyorum. Şöyle bir gerçeklik var; bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi belediyeyi kazanıyorsa orada biz belediyeyi bir daha kolay kolay kaybetmiyoruz. Çünkü bizim belediyecilik anlayışımız halkla en iyi şekilde buluşan, en iyi şekilde kucaklaşan, en iyi şekilde kenetlenen belediyecilik anlayışımız var. Güç bela aldığımız yerlerde artık ittifaka yada oy bölünmesine gerek kalmaksızın oralarda başarılı oluyoruz. Yani belediyeyi kazanmaya yakın olduğumuz Çorum’da başarırda bu belediyeyi alırsanız Çorum Belediyesi’ni ebedi sosyal, demokratların yöneteceğine emin olun. Mesele bizim halkçı belediyecilik anlayışımızdan o beldenin, ilçenin ve ilin mutlu olması.

‘YILLARDIR ÇORUM’UN AYNI SORUNLARI KONUŞULUYOR’

Yıllardır Çorum’a gidiyorum, geliyorum ama yıllardır Çorum’un hep aynı konuları konuşuluyor. Bu kentin çözülen, çözüme erdirilen bir sorunu yok mu? Varsa da parlamentoda bizi temsil eden milletvekillerimizin baskısıyla çözülen yapılan şeyler. Dolayısıyla belediye başkan adayımıza yürekten güvenmenizi istiyorum.” İfadelerini kullandı