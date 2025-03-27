Areda Survey, 21- 23 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde gerçekleştirdiği araştırmada katılımcılara "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunu yöneltti.

ÖZGÜR ÖZEL ÖNE ÇIKTI AMA...

Anketten çıkan sonuca göre; katılımcıların yüzde 35.2'si, CHP Genel Başkanlığı için Özgür Özel'i destekledi. Son dönemlerde partinin başına geçeceği konuşulan bir önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 28'lik bir destekle ikinci sırada yer aldı.

YAVAŞ VE İNCE DE LİSTEDE

Ankette üçüncü sırayı ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aldı. Yavaş, yüzde 11.9'luk bir oranla öne çıkarken, dördüncü sırada Muharrem İnce bulunuyor. İnce, yüzde 9.9'luk destek aldı.

Ankette öne çıkan diğer isimler şöyle;

Mustafa Sarıgül: Yüzde 6,7

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 2,6

Ali Mahir Başarır: Yüzde 2,2

Murat Karayalçın: Yüzde 1,4